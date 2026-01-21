I provvedimenti e gli obiettivi

L'intervento normativo, ha sottolineato un comunicato diffuso da Palazzo Chigi, ha voluto "rafforzare la prevenzione e il contrasto dei reati ambientali, tenendo conto dell'accresciuta rilevanza dei fenomeni di degrado ambientale, della perdita di biodiversità e degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché della dimensione transfrontaliera della criminalità ambientale". Il provvedimento, in sostanza, introduce una serie di modifiche al Codice penale, "aggiornando e integrando la disciplina degli eco-delitti, con particolare riferimento alle fattispecie di inquinamento ambientale e alle nuove ipotesi di commercio di prodotti inquinanti, produzione e commercio di sostanze ozono-lesive e di gas a effetto serra". Ma non solo, perchè. si legge ancora, "si rafforzano le circostanze aggravanti, si precisa la nozione di condotta abusiva e si adegua il trattamento sanzionatorio, in coerenza con le indicazioni della direttiva europea". Tra gli obiettivi, è emerso, c'è quello di "assicurare la cooperazione e il coordinamento più efficaci e tempestivi tra tutte le autorità competenti coinvolte nella prevenzione e nella lotta contro i reati ambientali", in particolare istituendo presso la Procura generale della Corte di cassazione "il Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale". Ne fanno parte "il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, i Procuratori generali presso le Corti d'appello e il Procuratore nazionale antimafia". Tra l'altro, entro il 21 maggio 2027, è anche previsto che il Parlamento elabori e pubblichi "la Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali". Si tratta di un documento programmatico, "aggiornato ogni tre anni", che definirà gli obiettivi prioritari della politica nazionale, valuterà le risorse necessarie e promuoverà misure per innalzare la consapevolezza pubblica sulla tutela ambientale".