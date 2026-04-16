Secondo lo studio, Aramco, Gazprom ed ExxonMobil sono tra i maggiori beneficiari dell’enorme crescita dei profitti del mese di marzo, quando il conflitto ha spinto il prezzo del petrolio a una media di 100 dollari al barile. In tutto si stima che i guadagni abbiano toccato 23 miliardi di dollari. A pagare gli extra profitti sono stati i consumatori e le imprese, nonostante decine di Stati – tra cui l’Italia - abbiano ridotto le tasse sui carburanti per limitare l’impatto sulle loro tasche. “Le crisi globali continuano a tradursi in profitti record per le grandi compagnie petrolifere, mentre la popolazione paga il prezzo. Finché i governi non abbandoneranno la dipendenza dai combustibili fossili, il potere d’acquisto resterà ostaggio delle decisioni dei potenti”, dice al Guardian Patrick Galey, responsabile delle inchieste di Global Witness.

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