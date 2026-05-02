Il caso più evidente ha riguardato le prestazioni erogate dall’Inps, come Naspi, cassa integrazione, disoccupazione agricola, maternità e malattia. In molte Cu era stato inserito un codice errato che escludeva queste somme dal calcolo utile per il beneficio fiscale. Si tratta di un errore rilevante, perché tali indennità sostituiscono redditi da lavoro dipendente e, quindi, dovrebbero essere considerate ai fini del bonus. Dopo le segnalazioni dei Caf e della Cgil, l’Inps è intervenuto correggendo i dati: le nuove certificazioni sono state rese disponibili entro fine marzo e le informazioni aggiornate sono confluite automaticamente nella dichiarazione precompilata, disponibile dallo scorso 30 aprile. Questo intervento ha consentito di sanare una parte consistente delle anomalie iniziali.