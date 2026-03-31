Inoltre è possibile usare la “Posta Elettronica Certificata (PEC), inviando richiesta all’indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it e allegando copia del documento di identità del richiedente, e si riceve la CU alla casella utilizzata per l’invio”. Ed è poi disponibile anche un Canale utenza fragile, “servizio rivolto agli utenti fragili (disabili e anziani), che hanno difficoltà a recarsi presso gli sportelli INPS”. E ancora, la “CU può essere richiesta anche da persona delegata che, oltre alla delega, allega alla domanda copie dei propri documenti d'identità e del delegato”, oppure “dagli eredi del titolare deceduto che, oltre alla copia del proprio documento di riconoscimento, dovranno presentare una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”.