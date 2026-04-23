Pensione maggio, quando arriva il pagamento e cosa sapere sul cedolino

Come già spiegato a inizio mese, l’Inps evidenzia che, in relazione alla Certificazione Unica 2026, pur tenendo conto degli eventuali conguagli fiscali già elaborati in fase di preconsuntivo e applicati nei primi mesi dell’anno, è stata definita l’Irpef dovuta e versata per l’anno di imposta 2025 cumulando gli imponibili di ciascuna pensione e di prestazioni di altra natura, erogate dall’Istituto o da altri enti presenti nel Casellario centrale delle pensioni.

Da questi calcoli può essersi determinato un conguaglio fiscale a credito – se il beneficiario ha versato nel 2025 più Irpef del dovuto – o a debito – se il versato nel 2025 è stato inferiore rispetto all’imposta da pagare sul totale delle prestazioni erogate. Per i pensionati titolari delle sole prestazioni pensionistiche o di accompagnamento a pensione, l’importo risultante dal conguaglio fiscale è stato rispettivamente pagato o recuperato sulla mensilità di aprile. In caso di conguaglio a debito, se la mensilità di pensione di aprile non era sufficientemente capiente per consentire l’intero prelievo, il recupero dell’importo verrà accreditato insieme alla mensilità di maggio. Qualora le prestazioni pensionistiche di riferimento non superassero i 18mila euro annui e il ricalcolo dell’Irpef abbia determinato un conguaglio a debito superiore a 100 euro, il recupero è suddiviso e trattenuto fino alla mensilità di novembre.

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