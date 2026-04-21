Lavori usuranti, domanda per pensione anticipata entro il 1° maggio

Servono almeno 35 anni di contributi e il raggiungimento delle quote previste per dipendenti e autonomi. Il beneficio riguarda addetti a mansioni particolarmente faticose, lavoratori notturni e chi accede alla pensione tramite il cumulo dei contributi con le gestioni speciali

Requisiti e quote

Per accedere al pensionamento anticipato è necessario raggiungere quota 97,6 per i lavoratori dipendenti, con almeno 35 anni di contributi e un'età minima di 61 anni e 7 mesi, e quota 98,6 per i lavoratori autonomi, con almeno 35 anni di contributi e 62 anni e 7 mesi di età. L'attività usurante deve essere stata svolta per almeno metà della vita lavorativa oppure per almeno 7 anni negli ultimi 10. I requisiti non sono adeguati agli incrementi della speranza di vita fino al 31 dicembre 2028.