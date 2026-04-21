Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Lavori usuranti, domanda per pensione anticipata entro il 1° maggio: cosa sapere

Economia

Servono almeno 35 anni di contributi e il raggiungimento delle quote previste per dipendenti e autonomi. Il beneficio riguarda addetti a mansioni particolarmente faticose, lavoratori notturni e chi accede alla pensione tramite il cumulo dei contributi con le gestioni speciali

ascolta articolo

I lavoratori che intendono ottenere il riconoscimento delle attività particolarmente faticose e pesanti ai fini del pensionamento nel 2027 devono presentare domanda all'Inps entro il 1° maggio 2026. La scadenza riguarda tutti coloro che maturano i requisiti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027. 

Requisiti e quote 

Per accedere al pensionamento anticipato è necessario raggiungere quota 97,6 per i lavoratori dipendenti, con almeno 35 anni di contributi e un'età minima di 61 anni e 7 mesi, e quota 98,6 per i lavoratori autonomi, con almeno 35 anni di contributi e 62 anni e 7 mesi di età. L'attività usurante deve essere stata svolta per almeno metà della vita lavorativa oppure per almeno 7 anni negli ultimi 10. I requisiti non sono adeguati agli incrementi della speranza di vita fino al 31 dicembre 2028.

 

Chi rientra nella attività usuranti

Sono compresi: i lavoratori addetti alla linea di catena; i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo; i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all'anno; i lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all'intero anno lavorativo.

Cumulo con le gestioni speciali

La domanda può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto attività particolarmente faticose e pesanti e che maturano il diritto alla pensione tramite il cumulo dei contributi versati nelle gestioni speciali degli autonomi, secondo le regole previste per tali gestioni. 

COPPIA DI ANZIANI SU PANCHINA AL PARCO DI BRUZZANO (MILANO - 2001-07-22, Silvano Del Puppo) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

Potrebbe interessarti

Isopensione 2026, perché è importante la scadenza del 30 novembre?

Economia: Ultime notizie

Addio alla banconota da 500 euro, decisione Bce contro riciclaggio

Economia

La Banca centrale ha deciso di ritirare definitivamente la banconota che è considerata pericolosa...

Lavori usuranti, domanda per pensione anticipata entro il 1° maggio

Economia

Servono almeno 35 anni di contributi e il raggiungimento delle quote previste per dipendenti e...

Influencer, in Italia sono 40mila: fatturato medio di 24mila euro

Economia

Solo il 2,5% ha effettuato il passaggio al nuovo codice Ateco introdotto un anno fa. Resta ampio...

Apple, chi è il nuovo Ceo John Ternus che sostituirà Tim Cook

Economia

L'attuale senior vice president dell'hardware engineering entrerà in carica a partire da...

Turismo in Italia, Roma tra le città più attrattive in Europa. I dati

Economia

In un quadro internazionale instabile, segnato dalle tensioni in Medio Oriente e dalle criticità...

Rome Colosseum ( Coliseum ). The Roman Colosseum, Rome, Italy

Economia: I più letti