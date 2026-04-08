Nella pratica, anche numerose pensioni di vecchiaia sono state liquidate con i nuovi coefficienti meno vantaggiosi, nonostante dovessero restare fuori dalla stretta. Da qui sono nati dubbi, contestazioni e ricorsi da parte di molti lavoratori pubblici, convinti di aver ricevuto un assegno più basso del dovuto. A fare chiarezza è stato l’Inps, dopo approfondimenti condivisi con il ministero del Lavoro e alla luce dei ricorsi amministrativi. Il punto centrale è che le nuove aliquote si applicano solo alle pensioni anticipate, comprese quelle dei lavoratori precoci, e non alle pensioni di vecchiaia. L’esclusione vale anche per i trattamenti di vecchiaia liquidati in cumulo.