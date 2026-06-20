"La commissione Ambiente ha accolto un mio emendamento che finalizza la destinazione degli immobili del programma di recupero degli immobili pubblici degradati e dei Programmi infrastrutturali di edilizia integrata oltre che agli studenti universitari fuori sede e ai lavoratori fuori sede del settore privato, ivi inclusi lavoratori stagionali, anche in favore dei lavoratori pubblici con particolare riferimento al personale scolastico, al personale sanitario e al personale delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze Armate", ha dichiarato il deputato di Forza Italia, Piergiorgio Cortelazzo, a proposito del Piano casa. "Sono note, infatti, le difficoltà dei lavoratori del settore pubblico a trasferirsi nelle zone a cui sono assegnati per dovere di ufficio, con le conseguenti rinunce ovvero con situazioni di pendolarismo esasperato, in particolare nei settori scolastico, sanitario e del comparto sicurezza. Con questo emendamento diamo risposta a questi lavoratori e al tempo stesso consentiamo alla funzione pubblica di svolgere appieno il proprio compito", ha sottolineato lo stesso Cortelazzo.

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