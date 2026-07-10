La gestione di un fenomeno immobiliare che in pochi anni sta letteralmente ridisegnando il volto dei centri storici del Bel Paese ha aggiunto quest'anno un nuovo tassello con l'entrata in vigore, il 20 maggio scorso, del Regolamento UE (2024/1028). Nei prossimi mes,i i titolari di affitti brevi saranno chiamati ad adempiere ulteriori obblighi informativi. Stando all'articolo 9, per esempio, le piattaforme online specializzate dovranno trasmettere alle autorità competenti i dati relativi ad attività e registrazioni di arrivi.