Introduzione

Negli ultimi anni i canoni degli affitti in Italia sono lievitati: tra il 2018 e il 2024 si è registrata una crescita media del 22,6% del valore delle locazioni, con punte molto più alte in alcune aree del Paese (fino a superare il 40%, e nei casi peggiori il 44%) e un incremento medio ponderato che ha raggiunto il 27,5%. Sono i dati che emergono dal dossier La questione abitativa dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (Ifel), in presentazione oggi, 9 luglio, ma già diffusi in anteprima da Il Sole 24 Ore. Ecco quali sono le zone d’Italia e le città dove gli incrementi si sono fatti sentire di più.