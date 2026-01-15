A rassicurare nel tempo sono state le politiche di bilancio "prudenti", più volte evidenziate dallo stesso ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il rispetto degli impegni con l'Ue e l'attenzione del governo al contenimento del debito. Tutti fattori visti positivamente dai mercati e dalle agenzie di rating che non a caso hanno premiato la traiettoria di crescita e consolidamento del Paese: da S&P a Fitch, da Dbrs a Scope, il Mef cita una per una tutte le revisioni positive dell'ultimo anno, fino al rialzo del rating da parte di Moody's a Baa2, arrivato a novembre scorso per la prima volta dopo 23 anni.

