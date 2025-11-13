Carta d'identità, stop al rinnovo per gli over 70: in arrivo il decreto semplificazioniEconomia
Un nuovo provvedimento, atteso in Parlamento nei prossimi giorni, prevede l’abolizione del rinnovo della carta d’identità per gli over 70. L’obiettivo, ha spiegato il ministro Zangrillo, è semplificare la vita ai cittadini
In arrivo una novità per il rinnovo della carta d’identità. "Nei prossimi giorni arriverà in Parlamento un nuovo decreto semplificazioni, che prevede tra l'altro l'abolizione del rinnovo della carta d'identità per gli over 70, con l'obiettivo di rendere più semplice la vita ai cittadini". Lo ha annunciato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, intervenuto a "Next Economy" su Giornale Radio.
Carta valida a tempo indeterminato per gli over 70
Questa novità, per gli over70, significherebbe meno scadenze, meno code agli sportelli e meno appuntamenti per il rinnovo. Attualmente la carta d’identità ha una validità di dieci anni per gli adulti. Con la nuova norma, invece, il documento diventerebbe valido a tempo indeterminato o, comunque, per un periodo molto più lungo una volta superata la soglia dei 70 anni. Si tratta di una misura che riguarderebbe oltre sette milioni di persone in Italia, anche se restano ancora diversi punti da chiarire, come l’applicazione della norma per chi è vicino alla soglia dei 70 anni. La misura sulla carta d’identità è solo una delle novità previste nel nuovo pacchetto di semplificazioni. Tra gli interventi annunciati ci sono anche nuove funzioni per le farmacie, che potranno gestire la scelta del medico di famiglia o eseguire alcune vaccinazioni, senza passare dall’Asl.
Leggi anche
Accordo rinnovato tra governo e gestori Spid: cosa succede ora?
©Ansa
IT Wallet, come funziona il portafoglio digitale in vigore dal 2025
Lo strumento, riconosciuto dalle amministrazioni pubbliche, includerà diversi documenti. Entro il 2026 poi sarà a regime l’European Digital Identity Wallet (Eudi), sistema di riconoscimento per i cittadini Ue