Un nuovo provvedimento, atteso in Parlamento nei prossimi giorni, prevede l’abolizione del rinnovo della carta d’identità per gli over 70. L’obiettivo, ha spiegato il ministro Zangrillo, è semplificare la vita ai cittadini

Carta valida a tempo indeterminato per gli over 70



Questa novità, per gli over70, significherebbe meno scadenze, meno code agli sportelli e meno appuntamenti per il rinnovo. Attualmente la carta d’identità ha una validità di dieci anni per gli adulti. Con la nuova norma, invece, il documento diventerebbe valido a tempo indeterminato o, comunque, per un periodo molto più lungo una volta superata la soglia dei 70 anni. Si tratta di una misura che riguarderebbe oltre sette milioni di persone in Italia, anche se restano ancora diversi punti da chiarire, come l’applicazione della norma per chi è vicino alla soglia dei 70 anni. La misura sulla carta d’identità è solo una delle novità previste nel nuovo pacchetto di semplificazioni. Tra gli interventi annunciati ci sono anche nuove funzioni per le farmacie, che potranno gestire la scelta del medico di famiglia o eseguire alcune vaccinazioni, senza passare dall’Asl.