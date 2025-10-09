Accordo rinnovato tra governo e gestori Spid: cosa succede ora?

La sottoscrizione della convenzione può essere quindi interpretata come un via libera generale all’introduzione di un costo per l’utilizzo dello Spid. Diversi gestori, come Infocert, Register e Aruba, avevano già intrapreso questa strada. I prezzi variano dai 4,90 euro più Iva di Aruba, ai 5,98 euro di InfoCert e 9,90 euro di Register, Iva inclusa. Altri, invece, come Poste Italiane, principale erogatore del servizio nel Paese, avevano mostrato maggiore cautela. Negli ultimi giorni si è diffusa, e non è stata smentita dall'azienda, la voce secondo cui anche Poste sarebbe pronta a mettere il servizio a pagamento, con un costo previsto di 5 euro l’anno.