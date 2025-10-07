Lo Spid è salvo, convenzione rinnovata per altri 5 anni. Cosa sappiamo

Introduzione
Assocertificatori annuncia il rinnovo dell'intesa con l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per prolungare la convenzione per la gestione del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) per ulteriori cinque anni. "L'aggiornamento della convenzione conferma il ruolo strategico di Spid - dichiara Andrea Sassetti, Presidente di Assocertificatori - e testimonia la volontà di proseguire un percorso condiviso verso il futuro dell'identità digitale italiana ed europea, nel segno della sicurezza, dell'innovazione e della sostenibilità". I dubbi riguardano ora la possibilità che diventi a pagamento per la maggior parte dei fornitori del servizio. Ecco cosa sappiamo
Quello che devi sapere
Garantita la sostenibilità economica
Le parti - viene messo in evidenza - "hanno ribadito la necessità di assicurare, in tutte le forme consentite, la sostenibilità economica e operativa del servizio, considerati gli importanti investimenti sostenuti autonomamente dai Gestori nei dieci anni di erogazione del servizio SPID e i costi significativi che il suo mantenimento continua a comportare, per garantire un accesso sicuro e continuativo ai servizi digitali per cittadini, pubbliche amministrazioni, professionisti e aziende italiane, oltre che l'impegno costante dei gestori ad offrire assistenza e diffusione del servizio".
Oltre 41 milioni di cittadini hanno lo Spid
In questa ottica, viene precisato, "i Gestori hanno ricevuto conferma dell'erogazione dei contributi annunciati dal Governo a sostegno degli investimenti per lo Spid già nel prossimo futuro, ed inoltre della possibilità di introdurre una valorizzazione economica della base utenti secondo logiche di mercato, fattispecie già da tempo perseguibile con la precedente convenzione e solo recentemente perseguita da alcuni gestori". A conferma del ruolo fondamentale di Spid, viene sottolineato, "si ricorda che oltre 41 milioni di cittadini hanno scelto attivamente di dotarsene, realizzando più di 1,2 miliardi di autenticazioni nel 2024 per accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione e delle imprese private".
Tra speranze e dubbi
Con il rinnovo della convenzione "un ulteriore impegno condiviso riguarda lo sviluppo di Spid per i professionisti e le persone giuridiche, così da ampliare le modalità di utilizzo dell'identità digitale oltre l'ambito dei cittadini e rafforzarne il ruolo come infrastruttura nazionale a supporto di imprese, ordini professionali, associazioni di categoria e loro dipendenti". La preoccupazione ora è che altri gestori del servizio decidano comunque di far diventare lo Spid a pagamento, andando a pesare sui cittadini che lo hanno scelto, come nel caso di Aruba, Infocert e Register.
Per approfondire: Spid, anche quello di Poste Italiane potrebbe diventare a pagamento?