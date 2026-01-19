Non solo carta d’identità elettronica per gli over 70 e tessera elettorale digitale. Il decreto Pnrr introduce un’altra novità di rilievo: l’eliminazione dell’obbligo di conservazione decennale delle ricevute cartacee rilasciate dai terminali Pos in caso di pagamenti elettronici. Una prescrizione che, come viene chiarito nella relazione illustrativa, rappresenta un onere spesso difficile da rispettare sia per le imprese sia per i cittadini, ai quali può essere richiesto di dimostrare pagamenti effettuati anni prima. Le ricevute Pos, viene ribadito nel testo del decreto Pnrr, costituiscono una mera prova dell’avvenuto pagamento e non hanno valore di documento contabile ai fini fiscali o di bilancio. Da qui la scelta di superare un adempimento ritenuto non strettamente necessario rispetto alle finalità per cui il documento è emesso.

