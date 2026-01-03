Alla base della scelta ci sono motivazioni economiche. I costi legati alla gestione dell’infrastruttura tecnologica dello Spid sono aumentati sensibilmente, mentre i finanziamenti pubblici destinati ai provider sono rimasti bloccati dal 2023 fino alla primavera del 2025. Solo allora è arrivato il decreto che ha stanziato 40 milioni di euro a favore dei gestori, una cifra inferiore rispetto ai 50 milioni richiesti. Questo vuoto di risorse ha spinto i fornitori a sostenere le spese autonomamente, rendendo inevitabile l’introduzione di tariffe per gli utenti.