Stando a quanto previsto nella bozza del decreto, già circolata nelle scorse settimane, si dice addio all'obbligo di conservazione della ricevuta del Pos. La regola che impone di tenere per dieci anni le ricevute cartacee emesse dai terminali dei dispositivi elettronici, ora in vigore, “al momento del pagamento con moneta elettronica è un onere non sempre di agevole assolvimento per le imprese e per i cittadini a cui potrebbe essere richiesta, in tal modo, la prova dei pagamenti”, viene spiegato nel testo. Le ricevute emesse rappresentano infatti “una mera prova di avvenuto pagamento e non costituiscono un documento contabile, necessario alla redazione del bilancio o alla dichiarazione fiscale”, per cui “il loro obbligo di conservazione risulta oneroso e non strettamente necessario in relazione agli scopi per cui sono emesse", è sottolineato.

