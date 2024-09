Introduzione

La fase di sperimentazione dell’IT Wallet sta per entrare nel vivo: il Sistema di portafoglio digitale italiano - istituito dal decreto Pnrr quater nel febbraio di quest’anno e in arrivo per conformarsi alle norme previste nell’ambito dell’European digital identity wallet - vedrà in autunno la validazione dei documenti già caricati e successivamente l’espansione dei cittadini a cui sarà possibile utilizzare lo strumento tramite l’app IO.



Nell’IT Wallet sarà inizialmente possibile caricare la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità. In futuro arriveranno anche la carta d’identità in formato digitale, il passaporto, il certificato di nascita e la tessera elettorale. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul “primo portafoglio digitale ad avere valore di legge che raccoglierà i documenti essenziali per il cittadino”