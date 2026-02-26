Il Servizio Civile Universale è la scelta volontaria di dedicare fino a un anno della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio. È aperto a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e 28 anni (29 non compiuti), anche stranieri regolarmente residenti in Italia.

Come viene precisato sul sito politichegiovanili.gov.it, i settori di intervento in Italia e all’estero sono:

assistenza

protezione civile

patrimonio ambientale e riqualificazione urbana

patrimonio storico, artistico e culturale

educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport

agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità

promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo;

promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.

Per approfondire:

