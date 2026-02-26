Servizio Civile, nuovo bando per oltre 65mila volontari: scadenza e come fare domandaEconomia
Introduzione
È stato pubblicato il bando per la selezione di 65.964 operatori volontari. C’è tempo per candidarsi fino alle ore 14.00 dell’8 aprile 2026. I progetti si realizzeranno tra il 2026 e il 2027 su tutto il territorio nazionale e all’estero. Ecco tutti i dettagli.
Quello che devi sapere
Tra Italia ed estero
La suddivisione dei 65.964 posti a disposizione sarà la seguente:
- 64.479 operatori volontari saranno avviati in servizio in 2.635 progetti, afferenti a 548 programmi di intervento, da realizzarsi in Italia;
- 1.485 operatori volontari saranno avviati in servizio in 204 progetti, afferenti a 54 programmi di intervento, da realizzarsi all’estero.
La durata dei progetti
I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi, le 1.049 ore per i progetti di 11 mesi, le 954 ore per i progetti di 10 mesi, le 859 ore per i progetti di 9 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi articolato su cinque o sei giorni a settimana.
I requisiti
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i giovani in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;
- aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;
- non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.
Il contratto e come scegliere il progetto
Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio: 519,47 € (salvo incremento sulla base della variazione, accertata dall’Istat).
Per poter partecipare alla selezione occorre individuare il progetto di Scu in cui essere impegnati. Per accedere all'elenco dei progetti in Italia e all'estero occorre utilizzare il motore di ricerca "Scegli il tuo progetto in Italia" e "Scegli il tuo progetto all'estero", disponibile nella sezione “Progetti” della pagina dedicata. Cliccando il tasto “cerca” (senza effettuare una scelta negli altri campi proposti) si ottiene l’elenco completo di tutti i progetti.
Come fare domanda
Chi fosse interessato deve fare domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile con pc, tablet e smartphone a questo indirizzo.
Le domande di partecipazione, come detto, devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 dell’8 aprile 2026.
Come compilare la domanda
Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione della domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedere con Carta di Identità Elettronica (CIE). Per la presentazione della domanda on-line di Servizio civile occorrono credenziali CIE di livello di sicurezza 2. Si può accedere anche con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), con livello di sicurezza 2. Se i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea o non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia non avessero la possibilità di acquisire lo SPID, è data facoltà di richiedere al Dipartimento il rilascio di apposite credenziali per accedere ai servizi della piattaforma DOL, seguendo la procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.
Quando si inizia
La data di avvio in servizio degli operatori volontari esarà diversa in base ai programmi scelti. Il calendario generale, è questo:
- 18 settembre 2026;
- 9 ottobre 2026;
- 30 ottobre 2026.
Gli enti sono comunque tenuti a fornire tempestiva e corretta informazione agli interessati. Gli enti però possono richiedere che ci siano successivi subentri e/o attivazione posticipata per iniziale mancato raggiungimento della soglia minima del numero di operatori volontari.
Cos'è il Servizio Civile
Il Servizio Civile Universale è la scelta volontaria di dedicare fino a un anno della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio. È aperto a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e 28 anni (29 non compiuti), anche stranieri regolarmente residenti in Italia.
Come viene precisato sul sito politichegiovanili.gov.it, i settori di intervento in Italia e all’estero sono:
- assistenza
- protezione civile
- patrimonio ambientale e riqualificazione urbana
- patrimonio storico, artistico e culturale
- educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport
- agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità
- promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo;
- promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.
