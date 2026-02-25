Polizze vita, in arrivo fondo di garanzia per i clienti: come funziona

Tuttavia Rabitti ha sottolineato alcuni punti critici: "L'assenza di un quadro normativo europeo armonizzato incide negativamente sull'assetto del Fondo e sulla tutela degli assicurati italiani ed europei. Le imprese europee operanti in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi o di stabilimento non necessariamente aderiscono a un sistema di garanzia equivalente nello Stato membro di origine e, inoltre, non hanno l'obbligo (ma la facoltà) di aderire al Fondo" ha avvisato. "Ciò implica che, a differenza del settore bancario, in cui sussistono regole armonizzate, il consumatore italiano può acquistare un prodotto assicurativo vita emesso da un'impresa UE operante in Italia che non gode delle garanzie offerte dal Fondo. Questa disparità e rischiosità è chiaramente all'attenzione della Commissione europea, dell'Eiopa e delle autorità di controllo nazionali".

