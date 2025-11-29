Affitti, polizze assicurative contro gli inquilini morosi: cosa sapere

Come riporta Il Sole 24 Ore, la polizza proposta da Yolo e sviluppata da Net in collaborazione con il Comune di Milano è indirizzata al canone concordato, fomula contrattuale diffusa ma dove il rischio di morosità è maggiore. Lo strumento prevede per il proprietario due opzioni: una copertura "base" fino a 6 mesi e 12mila euro di massimale. E, in alternativa, una versione "plus" da 12 mesi e un tetto da 24mila euro. Viene garantita inoltre una copertura sull'assistenza legale fino a una soglia di 2.500 euro. Per quanto riguarda la durata, la polizza copre l'intera durata del contratto, previa valutazione reddituale della compagnia che scatta anche in caso di rinnovo.

