Servizio civile per over 65, la proposta di legge Pd-FI: come funziona

La proposta di legge, firmata dei deputati Andrea De Maria (Pd) e Alessandro Battilocchio (Forza Italia), punta a "riconoscere e valorizzare il patrimonio umano, culturale e sociale rappresentato dalla popolazione anziana". Pensionate e pensionati potranno quindi partecipare a progetti di pubblica utilità promossi da enti pubblici, organizzazioni del Terzo settore, associazioni di volontariato, enti religiosi riconosciuti e fondazioni e cooperative sociali

Un servizio civile aperto anche agli over 65. È questa la proposta di legge bipartisan, firmata dei deputati Andrea De Maria (Pd) e Alessandro Battilocchio (Forza Italia). L'obiettivo, si legge nel testo, è quello di "riconoscere e valorizzare il patrimonio umano, culturale e sociale rappresentato dalla popolazione anziana, promuovendone la partecipazione attiva alla vita della comunità e incentivando modelli virtuosi di invecchiamento attivo e solidale". Secondo la proposta di legge, pensionate e pensionati avranno la possibilità di partecipare a progetti di pubblica utilità promossi da enti pubblici, organizzazioni del Terzo settore, associazioni di volontariato, enti religiosi riconosciuti e fondazioni e cooperative sociali.