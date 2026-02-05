Servizio civile per over 65, la proposta di legge Pd-FI: come funziona

Offerte Sky
Servizio civile per over 65, la proposta di legge Pd-Forza Italia: come funziona

Cronaca
©IPA/Fotogramma

La proposta di legge, firmata dei deputati Andrea De Maria (Pd) e Alessandro Battilocchio (Forza Italia), punta a "riconoscere e valorizzare il patrimonio umano, culturale e sociale rappresentato dalla popolazione anziana". Pensionate e pensionati potranno quindi partecipare a progetti di pubblica utilità promossi da enti pubblici, organizzazioni del Terzo settore, associazioni di volontariato, enti religiosi riconosciuti e fondazioni e cooperative sociali

Un servizio civile aperto anche agli over 65. È questa la proposta di legge bipartisan, firmata dei deputati Andrea De Maria (Pd) e Alessandro Battilocchio (Forza Italia). L'obiettivo, si legge nel testo, è quello di "riconoscere e valorizzare il patrimonio umano, culturale e sociale rappresentato dalla popolazione anziana, promuovendone la partecipazione attiva alla vita della comunità e incentivando modelli virtuosi di invecchiamento attivo e solidale". Secondo la proposta di legge, pensionate e pensionati avranno la possibilità di partecipare a progetti di pubblica utilità promossi da enti pubblici, organizzazioni del Terzo settore, associazioni di volontariato, enti religiosi riconosciuti e fondazioni e cooperative sociali.    

La proposta di legge

Presentata al Cnel nel corso dell'incontro "Il servizio civile delle anziane e degli anziani attivi" organizzato da Uil Pensionati, l'iniziativa nasce a seguito di una serie di incontri sul territorio “anche per contrastare le disuguaglianze”, ha sottolineato Battilocchio. La proposta di legge rappresenta, secondo De Maria, “un modo per promuovere l'invecchiamento attivo e mettere a disposizione della comunità delle competenze e delle intelligenze preziose".

Le attività del servizio civile

Secondo la proposta di legge, gli anziani volontari potrebbero quindi ricevere una formazione preliminare, un'assicurazione contro gli infortuni e l'accompagnamento di tutor o coordinatori, ispirandosi a esperienze già esistenti in alcune realtà locali italiane e a progetti sperimentali europei. Tra questi, il programma "Senior Volunteers" della Commissione europea o le esperienze promosse in Germania, in Francia e nei Paesi Bassi, dove forme di volontariato anziano sono integrate nelle politiche pubbliche di coesione sociale.

Il tasso di invecchiamento in Italia

L'Italia è uno dei Paesi con il più alto tasso di invecchiamento al mondo. Secondo i dati dell'Istat, aggiornati al 2024, il 23,8% della popolazione ha più di 65 anni. La struttura del servizio che si propone "si configura come un'attività aperta a tutti i cittadini residenti in Italia con più di 65 anni di età, in possesso di idoneità psicofisica per lo svolgimento delle attività proposte", si legge nel testo della legge.

Una coppia di anziani in un parco in una foto d'archivio. ANSA / FRANCO SILVI

