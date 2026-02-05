Servizio civile per over 65, la proposta di legge Pd-FI: come funziona

Servizio civile per over 65, la proposta di legge Pd-Forza Italia: come funzionaCronaca
Un servizio civile aperto anche agli over 65. È questa la proposta di legge bipartisan, firmata dei deputati Andrea De Maria (Pd) e Alessandro Battilocchio (Forza Italia). L'obiettivo, si legge nel testo, è quello di "riconoscere e valorizzare il patrimonio umano, culturale e sociale rappresentato dalla popolazione anziana, promuovendone la partecipazione attiva alla vita della comunità e incentivando modelli virtuosi di invecchiamento attivo e solidale". Secondo la proposta di legge, pensionate e pensionati avranno la possibilità di partecipare a progetti di pubblica utilità promossi da enti pubblici, organizzazioni del Terzo settore, associazioni di volontariato, enti religiosi riconosciuti e fondazioni e cooperative sociali.
La proposta di legge
Presentata al Cnel nel corso dell'incontro "Il servizio civile delle anziane e degli anziani attivi" organizzato da Uil Pensionati, l'iniziativa nasce a seguito di una serie di incontri sul territorio “anche per contrastare le disuguaglianze”, ha sottolineato Battilocchio. La proposta di legge rappresenta, secondo De Maria, “un modo per promuovere l'invecchiamento attivo e mettere a disposizione della comunità delle competenze e delle intelligenze preziose".
Le attività del servizio civile
Secondo la proposta di legge, gli anziani volontari potrebbero quindi ricevere una formazione preliminare, un'assicurazione contro gli infortuni e l'accompagnamento di tutor o coordinatori, ispirandosi a esperienze già esistenti in alcune realtà locali italiane e a progetti sperimentali europei. Tra questi, il programma "Senior Volunteers" della Commissione europea o le esperienze promosse in Germania, in Francia e nei Paesi Bassi, dove forme di volontariato anziano sono integrate nelle politiche pubbliche di coesione sociale.
Il tasso di invecchiamento in Italia
L'Italia è uno dei Paesi con il più alto tasso di invecchiamento al mondo. Secondo i dati dell'Istat, aggiornati al 2024, il 23,8% della popolazione ha più di 65 anni. La struttura del servizio che si propone "si configura come un'attività aperta a tutti i cittadini residenti in Italia con più di 65 anni di età, in possesso di idoneità psicofisica per lo svolgimento delle attività proposte", si legge nel testo della legge.