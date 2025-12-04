Modello 730 senza sostituto d'imposta, ecco quando arriva il rimborso

Nella prassi, l’ultimo mese dell’anno rappresenta il punto di partenza delle erogazioni dirette, ma il calendario non è uniforme e le operazioni possono spesso protrarsi per diversi mesi, arrivando in alcuni casi fino all’inizio della primavera del 2026. A incidere sulle scadenze è anche l’esito dei controlli preliminari: chi supera senza rilievi le verifiche vede partire prima il pagamento, mentre le posizioni con importi più elevati sono sottoposte a verifiche aggiuntive. Oltre una certa soglia di credito, fissata a 4 mila euro, l’iter si appesantisce ulteriormente e le attese tendono ad allungarsi.