Dichiarazione redditi, si può correggere o annullare il proprio 730?

Dal 19 maggio 2025 era possibile, per chi aveva già trasmesso il modello 730/2025 o il modello Redditi e si fosse accorto di errori o di omissioni, procedere all’annullamento della dichiarazione precedentemente inviata e inoltrarne una nuova tramite la piattaforma online dell’Agenzia delle entrate. In quel caso, tutti i dati inseriti venivano eliminati e tornava disponibile la dichiarazione precompilata dall’amministrazione finanziaria. Questa facoltà di annullamento, tuttavia, era esercitabile una sola volta e, per il modello 730/2025, la finestra utile si è chiusa il 20 giugno 2025 (lo stesso termine valeva per il modello 730 + Redditi correttivi, con o senza F24). Per chi avesse invece inviato il modello Redditi corredato da F24, l’ultima data utile per cancellarlo era il 26 giugno 2025, anch’essa ormai trascorsa. Rimane ancora disponibile, fino al 15 ottobre 2025, l’opzione di annullamento per il modello Redditi (e i relativi correttivi per le persone fisiche) se non era stato predisposto alcun F24

