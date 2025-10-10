Detrazione e deducibilità dell'auto aziendale: cosa c'è da sapere

Esplora tutte le offerte Sky
Detrazione e deducibilità dell'auto aziendale: tutto quello che devi sapere

Motori

Nel 2025 la normativa fiscale ha modificato la tassazione sulle auto aziendali in Italia con l'obiettivo principale di promuovere veicoli più ecologici e sostenibili, a discapito delle motorizzazioni endotermiche

Le nuove regole sulla tassazione delle auto aziendali introducono limiti più severi sulla deducibilità dei costi e sulla detrazione dell’IVA per le vetture. Ricordiamo che mentre la deducibilità riguarda i costi e le spese sostenute per l’auto agendo sulla base imponibile, ovvero sull’importo su cui si calcola l’imposta (deducendo una spesa, riduci il tuo reddito imponibile e, di conseguenza, paghi meno tasse), la detraibilità riguarda l’IVA pagata sull’acquisto, il leasing o il noleggio dell’auto (permette di recuperare una percentuale di quell’imposta).

La manovra per il 2025 prevede un allungamento (fino al 31 dicembre 2025) della procedura di detrazione dell’IVA legata al noleggio e all’acquisto di veicoli aziendali, limitata per le vetture termiche e maggiorate per le auto più green.

Le detrazioni

Per artigiani e professionisti è prevista una detrazione IVA del 40% per un solo veicolo, o per un’auto per ciascun socio nelle attività associative, inclusi anche i costi di carburante e manutenzione. Per i veicoli destinati a un uso strumentale, come gli autocarri, la detrazione IVA raggiunge il 100%.

Per gli agenti e i rappresentanti di commercio si può detrarre il 100% dell’IVA per acquisto, noleggio e spese legate al veicolo di servizio, mentre per un'auto aziendale ad uso strumentale non esclusivo si applica una detrazione IVA del 40% per il canone di noleggio, l’acquisto e le spese di mantenimento. In caso di uso esclusivo la detrazione è totale. Questa categoria include mezzi utilizzati da tassisti, NCC, scuole guida e auto aziendali noleggiate a lungo termine per uso esclusivo professionale.

La deducibilità

Per artigiani e professionisti è prevista una deduzione del 20% sulle spese sostenute per l’acquisto, il leasing o il noleggio dell’auto utilizzata per il lavoro e per esigenze personali di mobilità. Per l’acquisto, il limite massimo è di 18.075,99 euro, mentre per il noleggio l’importo massimo deducibile è di 3.615,20 euro.  Agenti e rappresentanti di commercio godono di una deduzione fino all’80%, con soglie massime pari a 25.822,84 euro per l’acquisto e 5.164,57 euro per il noleggio. Per le auto aziendali a uso esclusivo la deducibilità è al 100%, per uso strumentale non esclusivo invece la deducibilità è pari al 20% dei costi sostenuti dall’azienda. 

Per quanto riguarda le spese di mantenimento del veicolo aziendale, come carburante, riparazioni e manutenzione, non sono previsti limiti di deducibilità.

Le soglie si applicano esclusivamente alle spese relative all’acquisto, noleggio o leasing dell’auto utilizzata per attività lavorative, sia ad uso strumentale esclusivo sia promiscuo.

