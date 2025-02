Babbel lancia Cat-mania, un viaggio alla scoperta dei felini

La città è abitata da numerosi gatti, importati dall’Oriente durante il Medioevo per far fronte alle infestazioni di ratti sulle navi mercantili ed all’interno delle case. Questi felini si sono poi stabiliti in diverse zone della città lacustre, come: un piccolo quartiere del Lido, a Malamocco, si trova un’oasi per gatti immersa nella natura che ospita più di 250 felini. Tornando nel cuore della città antica, invece, in una zona tranquilla poco più a nord di Piazza San Marco, è possibile visitare la “Libreria Acqua Alta” che, oltre ad essere un’istituzione del capoluogo veneto ed una delle librerie più suggestive al mondo, è anche il posto perfetto per imbattersi in gatti che dormono beatamente accoccolati tra alte pile di libri e manoscritti