Bar, le migliori caffetterie del mondo: Italia fuori dalla top 10

Introduzione

“Anche un pessimo caffè è meglio di nessun caffè”, diceva David Lynch. Che lo si beva a colazione, dopo pranzo o a fine cena, il caffè resta una costante. Ed è per questo che negli anni si sono diffuse sempre più caffetterie in tutto il mondo. Ma quali sono le migliori? A deciderlo è la nuova classifica stilata da World's 100 Best Coffee Shops per il 2025, che ha preso in esame una serie di bar situati in diversi Paesi e ne ha valutato la qualità del caffè, il servizio clienti e le abitudini sostenibili. Nella top 10, però, non compare l'Italia. Vediamo la classifica