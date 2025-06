Mare più bello d’Italia 2025: ecco le spiagge 5 Vele di Legambiente

Sul fronte laghi, quello di Molveno, in Trentino-Alto-Adige, conferma anche nel 2025 la sua posizione da leader in classifica, seguito dal lago di Monticolo ad Appiano sulla strada del Vino (Bz) e il lago di Avigliana Grande (To). Al quarto posto si trova il Lago del Mis, a Sospirolo (Bl), in Veneto, mentre la quinta posizione è occupata dal Lago di Fiè, a Fiè allo Sciliar (Bz). Sesto il Lago di Santa Croce, nel comune di Alpago (Bl) in Veneto, seguito al settimo dal Lago di Scanno, in Abruzzo, nel territorio di Scanno (Aq). Ottavo e decimo posto per due località lombarde affacciate sul Lago di Garda – Riva occidentale: Gardone Riviera e Toscolano Maderno, entrambe in provincia di Brescia. Nona posizione per il Lago Maggiore - Nord Verbano e Golfo di Borromeo a Cannero Riviera (Vb) in Piemonte