Coronavirus Germania, aumenta il rischio di contagio: R0 sale a 2,88

In Germania l’indice R0 è salito, nella giornata di ieri, di oltre un punto in un giorno ed è arrivato a 2,88. Vale a dire che sale il numero medio di infezioni secondarie prodotte da ciascun individuo infetto da Coronavirus. Nella giornata precedente il valore si fermava a 1,79, come ha fatto sapere il Robert Koch Institute (Rki). Ora nel Paese si apre la possibilità a nuove restrizioni (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).