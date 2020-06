Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news in diretta

Honduras, salgono contagi e decessi

In una America Latina in piena emergenza pandemia, anche il piccolo Honduras, paese da 9,6 milioni di abitanti, fatica a far fronte alla crisi

sanitaria e alla gestione dei molti morti da seppellire. Nelle ultime 24 ore si e' registrato il nuovo record di decessi, 32 in un solo giorno, che portano il totale a 395 mentre i contagiati sono in tutto 13.356, ma secondo le stime sono da

moltiplicare per 5. Lo stesso presidente Juan Orlando Herna'ndez e' stato ricoverato la scorsa settimana perchè positivo al Covid-19, e ha ammesso che le strutture sanitarie del paese sono sopraffatte dal numero di pazienti da curare.