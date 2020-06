Prosegue su Sky TG24 “Idee per il dopo”, l’approfondimento che prova a comprendere come cambieranno nel profondo la nostra vita e la nostra società dopo la crisi del Covid-19. La prossima puntata andrà in onda martedì 23 giugno alle 20.20 e disponibile sul sito SkyTg24.it e On Demand (LA SCORSA PUNTATA - QUI TUTTI I VIDEO DELLE PUNTATE PRECEDENTI).

Immaginare il futuro



Curato e realizzato dal direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis, “Idee per il dopo” è una tavola rotonda virtuale per riflettere e immaginare insieme che cosa accadrà al mondo dopo il Coronavirus. Ogni puntata vede la partecipazione di pensatori, filosofi, scienziati, sociologi, antropologi, architetti, economisti, imprenditori, collegati insieme da tutto il mondo in uno studio dalla scenografia spettacolare e immersiva. In ogni appuntamento il programma si concentrerà su singoli argomenti analizzati in profondità.