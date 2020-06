Il ministro dell’Interno fisserà nei prossimi giorni la data per il ritorno alle urne. Una tornata elettorale che si svolgerà al termine dell’estate per il rinnovo di numerose giunte comunali e l’elezione di diversi nuovi governatori regionali. Intanto la Cgil chiede che "le scuole non siano seggi elettorali"

Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, firmerà nei prossimi giorni il decreto di fissazione della data delle prossime elezioni previste per il 20 e 21 settembre. Lo si apprende da fonti del Viminale. Un election day che prevede il ritorno alle urne sia per le amministrative, quindi per il rinnovo di numerose giunte comunali, sia per le elezioni regionali: in molti casi si tratta di tornate elettorali rinviate a causa del Coronavirus. (REGIONALI 2020: DOVE SI VOTA) Intanto fa discutere proprio la possibile data del ritorno alle urne e il probabile utilizzo degli istituti scolatici come sede di voto: "Le scuole non siano seggi elettorali", afferma la Cigl.