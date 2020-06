Elezioni regionali 2020, dal Veneto alla Puglia: dove e quando si vota

Dopo le consultazioni del 26 gennaio in Calabria ed Emilia-Romagna, che hanno visto il successo di Jole Santelli e Stefano Bonaccini , le elezioni regionali in Italia sono state bloccate dall’emergenza Coronavirus. Entro la fine del 2020 si dovrà andare alle urne in Veneto, Campania, Toscana, Liguria, Marche, Puglia e Valle d’Aosta, dove il consiglio regionale è stato sciolto dopo le dimissioni dell'ex presidente della Regione, Antonio Fosson, coinvolto in un'inchiesta sulla 'ndrangheta .

Quando si vota

Per le Regionali non è ancora stata definita una data, anzi sul tema è in atto uno scontro tra governo e amministratori locali. La Camera voterà lunedì il decreto elezioni, già in discussione, che dovrebbe fissare per l'autunno il voto per regionali e comunali rimandato a causa della pandemia. L'election day dovrebbe tenersi il 20 e 21 settembre, ma sulla data non c'è ancora accordo, con le regioni che premono per anticiparla e alcuni partiti, tra cui Fdi, favorevoli ad un ulteriore slittamento. "È auspicabile una data che rappresenti un punto di equilibrio tra le varie richieste - ha detto in aula la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, intervenuta su richiesta delle opposizioni - serve una data unitaria al fine di conciliare l'esigenza della tutela della salute e della ripresa economica".

L’incertezza sui candidati

C’è incertezza anche sui candidati. In molte regioni che dovranno andare al voto non sono ancora ufficiali i nomi degli sfidanti. In Valle d’Aosta, per esempio, dopo lo scioglimento del Consiglio regionale per infiltrazioni mafiose, il quadro sulle candidature è ancora tutto da definire.