Coronavirus Cina, a Pechino 22 dei nuovi 27 contagi

Dopo mesi a zero, si registrano nuovi positivi dall'11 giugno, da quando si è sviluppato il focolaio al mercato all'ingrosso di generi alimentari di Xinfadi, nel distretto sud-occidentale di Fentai, nella capitale. Secondo l'ultimo aggiornamento dell'autorità sanitaria nazionale cinese risultano anche 4 casi di contagio provenienti dall'estero

Non si arrestano i contagi a Pechino, dove oltre una settimana fa si è sviluppato un focolaio al mercato all'ingrosso di generi alimentari Xinfadi, nel distretto sud-occidentale di Fengtai. Sono 22 i nuovi casi accertati nella capitale, in totale in Cina si contano 27 nuovi positivi al Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE).