La pandemia causata dal Covid-19 non è ancora sotto controllo, in molte nazioni nel mondo è ancora emergenza sull'aumento del numero di contagi. In testa ci sono gli Stati Uniti con lo Stato di New York che, dall'inizio dell'epidemia, ha superato i 389mila casi. Il 24 giugno gli Usa, in 24 ore, hanno registrato oltre 35.900 nuovi contagi, un numero record da fine aprile e uno dei più alti finora rilevati dall'inizio della pandemia

Coronavirus, la diffusione globale in una mappa animata