Coronavirus, nel mondo oltre 9,4 milioni di casi e 482mila morti

A livello globale i morti sono più di 482mila. Nelle ultime 24 ore gli Stati Uniti hanno registrato oltre 35.900 persone positive, è il numero più alto da fine aprile. La pandemia non si arresta in Brasile che conta 42.725 nuove infezioni nell’ultima giornata. Emergenza anche in Pakistan e timori per una seconda ondata in Australia

I casi di coronavirus nel mondo hanno superato la soglia dei 9,4 milioni: è quanto emerge dal conteggio della Johns Hopkins University: secondo i dati aggiornati al 25 giugno dell'università americana i contagi a livello globale sono ora oltre 9,4 milioni, inclusi più di 482mila morti. Le persone guarite sono oltre 4,7 milioni. Non si arrestano le infezioni in Brasile, mentre gli Usa contano il più alto numero di positività da fine aprile. In emergenza anche il Pakistan. E in Australia, dove è attivo un focolaio nello Stato di Victoria, si teme una seconda ondata (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).

Negli Usa in ultime 24 ore quasi 36.000 casi leggi anche Coronavirus, annullata maratona di New York Nelle ultime 24 ore gli Stati Uniti hanno registrato oltre 35.900 nuovi casi di coronavirus, un numero record da fine aprile e uno dei più alti finora rilevati dall'inizio della pandemia. Il giorno precedente la cifra era di poco inferiore. Le vittime delle ultime 24 ore sono 756. Finora negli Usa ci sono stati 2.380.452 casi e 121.969 decessi.



In Brasile quasi 1,2 milioni di casi e 53.830 morti vedi anche Coronavirus, la diffusione globale in una mappa animata Continua a pieno ritmo l'epidemia di coronavirus in Brasile: il Paese sudamericano ha registrato 1.185 nuovi decessi e 42.725 nuovi casi confermati nelle ultime 24 ore: lo ha riferito nel consueto bollettino quotidiano serale il Consiglio nazionale dei segretari alla sanità (Conass). Il numero totale dei morti dall'inizio della pandemia è dunque salito a 53.830, mentre quello delle persone contagiate a 1.188.631.



Australia teme seconda ondata In Australia aumentano i timori per una seconda ondata del coronavirus, dopo che per la prima volta da un mese si è registrato un decesso per le conseguenze della malattia. Si tratta di un uomo di 80 anni nello stato di Victoria, il nuovo focolaio australiano. Nell'ultima settimana i nuovi contagi sono stati 150 di cui 37 solo nelle ultime 24 ore: il numero più elevato dalla metà del mese di aprile. L'Australia è fra i Paesi che hanno meglio contenuto la diffusione della pandemia, registrando finora solo 7.500 contagi e 103 decessi. Nello stato di Victoria, che ha come capoluogo Melbourne, il governatore Daniel Andrews ha disposto una quarantena di 14 giorni per chi arriva dall'estero e ha chiesto all'esercito un aiuto nella gestione dei centri per effettuare test.