"Scuole aperte e sicure", manifestazioni in tutta Italia. FOTO

Da Firenze a Roma, da Genova a Torino, da Milano a Napoli si sono svolti sit-in in contemporanea per dar vita a una “manifestazione nazionale”, organizzata dal comitato “Priorità alla Scuola” in 60 piazze, a distanza di poco più di un mese dalla precedente mobilitazione. "Migliaia di persone in tutta Italia hanno partecipato alla mobilitazione - sottolinea il Comitato - per chiedere dignità per la scuola pubblica e al governo Conte di impegnarsi con serietà sulla riapertura delle scuole”