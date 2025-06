Le prime pagine dei quotidiani di oggi 24 giugno: la rassegna stampa

Il conflitto in Medio Oriente ancora in apertura sui quotidiani oggi in edicola. Dopo la risposta di Teheran agli attacchi americani, con lanci di missili sulle basi Usa in Qatar, Donald Trump annuncia una tregua di 12 ore e dice "adesso la pace". Tra gli altri temi, gli sviluppi del caso Resinovich, la morte dello scultore Arnaldo Pomodoro e le mosse di calciomercato delle squadre di serie A