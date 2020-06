Coronavirus, focolaio alla Bartolini di Bologna: 45 contagiati

Picco dei contagi in un reparto di stoccaggio

Come riporta Il Sole 24 Ore il picco dei casi si sarebbe verificato in un reparto di stoccaggio dove lavorano i magazzinieri della ditta e che è stato chiuso. L’area è già stata sanificata e l'attività lavorativa dell'azienda è stata ridotta al minimo. Tanti sono i dipendenti dell'area finiti in isolamento precauzionale in attesa dei test. Controlli saranno fatti anche a numerosi lavoratori di alcune cooperative.