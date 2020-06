Rientro a scuola, Salvini: "Linee guida sono un disastro". VIDEO

Salvini ha anche attaccato il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina: "Non è in grado di gestire le scuole italiane. Non c'è certezza su come si riparte e quando si riparte. Il ministro è inviso anche alla maggioranza, lo cambiassero. In tutta Europa i bambini vanno a scuola, in Italia no. È una follia".

"La scuola non è un carcere"

"Sono qua non da senatore ma da genitore. Non c'è certezza per gli studenti, i presidi, per gli insegnanti, per i sindaci e per i nostri figli su come si riparte, quando si riparte, chi mette la mascherina, dove si mette il plexiglass, le ore diventano di 45 minuti, si va a scuola al sabato nei parchi e nei musei… Chi paga non si sa, chi sanifica non si sa, quanti alunni per classe non si sa, un disastro", ha continuato Salvini, sottolineando come la scuola non sia "un carcere".