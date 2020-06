Il ministro della Salute: “Il Covid circola ancora, è chiaro che bisogna ripartire, ma con prudenza”. Sulla scuola: “È la vera priorità del governo. Siamo al lavoro sulle linee guida”. Poi sugli accordi con il M5S per le elezioni regionali: “Per me è sbagliato che si governi insieme a Roma e poi si vada ognuno per i fatti propri nelle regioni”