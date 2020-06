Fase 3, l’Enac: dal 26 giugno vietato portare il trolley sugli aerei

È ufficiale: da venerdì 26 giugno in Italia è vietato portare il bagaglio a mano sull’aereo. A comunicarlo alle compagnie una nota dell’Enac, l’ente nazionale per l’aviazione civile. La misura è stata imposta per evitare assembramenti delle persone nel momento in cui devono posizionare il proprio bagaglio a bordo dell'aeromobile. I bagagli di piccole dimensioni potranno essere posizionati sotto il sedile di fronte al posto assegnato. E per ragioni sanitarie non è consentito a nessun titolo l'utilizzo delle cappelliere. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL CORONAVIRUS - LO SPECIALE)