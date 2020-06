Coronavirus Italia, le nuove regole per chi viaggia in aereo. FOTO

1/16 ©Getty

Stop ai bagagli nelle cappelliere degli aerei. È confermata una delle principali novità delle misure da adottare durante i voli per contrastare la diffusione del coronavirus. A prevederlo è la nota del ministero della Salute che l'Enac, l’ente nazionale per l’aviazione civile, ha trasmesso alle compagnie aeree con le nuove regole da seguire in Italia. Ecco quali sono

La nota dell'Enac