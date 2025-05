Treni, cantieri estivi su AV e regionali: le tratte a rischio

Introduzione

Mancano poche settimane all’ultima campanella dell’anno scolastico e già sono molte le prenotazioni per le mete estive. Per chi decide di spostarsi sui treni tuttavia si annunciano mesi da "lavori in corso" per via degli oltre 40 cantieri che interesseranno numerose linee ferroviarie da Nord a Sud della Penisola. Ecco le principali tratte a rischio stop