Keanu Reeves mette all'asta una videochiamata per beneficenza

Quanto sareste disposti a spendere per poter parlare con Keanu Reeves (FOTO)? Ad oggi la cifra ha superato i 15 mila euro ma c’è tempo fino al 22 giugno per partecipare. L’attore partecipa così ad un’asta benefica che prevede la possibilità di parlare per 15 minuti in videocollegamento Zoom con lui. L’iniziativa è di Camp Rainbow Gold, un'organizzazione no profit che si occupa di fornire esperienze di potenziamento emotivo alle famiglie che si occupano di una diagnosi di cancro pediatrico. Il camp offre servizi gratuiti a oltre 400 persone di famiglie dell'Idaho ed è supportato da oltre 300 volontari provenienti da tutta la nazione. Oltre a Keanu Reeves sono tante le aste previste per dare un contributo concreto all’organizzazione.

L’iniziativa di beneficenza del Camp Rainbow Gold

Tra le esperienze messe all’asta anche un mini concerto privato con l'ex membro delle Fifth Harmony, Ally Brooke, un'ora con l'animatore vocale, Rob Paulsen, e uno spot di 30 minuti con un grande produttore di Hollywood, dove si potrà presentare un'idea, una sceneggiatura o ottenere consigli preziosi da alcuni dei professionisti più esperti del cinema. Per coloro che vivono invece nella zona sono in palio biglietti, carte regalo, vacanze, soggiorni, bottiglie di vino e pacchetti spa. Elizabeth Lizberg, direttore esecutivo di Camp Rainbow Gold, ha dichiarato: "Tutto questo supporto è un punto di svolta per noi. Ci sentiamo come un piccolo motore e ci fa piacere avere tutto questo sostegno necessario per fornire un servizio utile a chi deve fare i conti con una diagnosi di cancro pediatrico". L’iniziativa che vede coinvolto Keanu Reeves è stata ribattezzata «A Little One-on-One with Keanu» (Piccolo faccia-a-faccia con Keanu) e dovrebbe avvenire il 6 luglio. La locandina di presentazione pubblicata sui social porta questo messaggio: «Bill & Ted. Speed. The Matrix. John Wick. Lo conoscete e lo amate. Questo è davvero impagabile e ora avete la possibilità di videochattare via Zoom con lui da casa! Preparate le vostre domande e passate 15 minuti con l’attore, regista, produttore e musicista Keanu Reeves».