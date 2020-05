John Wick 5, nuovo film per Keanu Reeves?

Se inizialmente venne pensato come un thriller d’azione a basso budget, seppur con una superstar mondiale come Keanu Reeves, è oggi uno dei franchise più amati dal grande pubblico. Sono tre i capitoli giunti al cinema, con i fan che attendono con ansia “John Wick 4”.

L’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE) ha però modificato i piani della produzione, andando di fatto a cancellare il “Keanu Reeves Day” previsto nel 2021, con l’uscita in contemporanea con “Matrix 4”. Il quarto capitolo della saga dell’assassino professionista, diretto da Chad Stahelski, si farà attendere dunque fino al 27 maggio 2022.

Fin dal primo film sono state poste le basi per riuscire ad ampliare il progetto, accennando a un mondo underground tutto da scoprire. Qualcosa che il pubblico pare aver apprezzato particolarmente, al punto da voler scoprire cosa si nasconda dietro il pericoloso mondo dal quale Wick tenta di scappare.

I progetti per il futuro sono svariati ma resta da capire fino a quando Keanu Reeves resterà coinvolto nel progetto. In molti ritenevano che il quarto capitolo potesse segnare l’ultimo saluto dell’attore al personaggio. Non è però da escludere una sua partecipazione, da protagonista, a un ipotetico “John Wick 5”.

Chad Stahelski ha spiegato di star pensando al quinto film della saga principale, che sarebbe impossibile da rendere senza Reeves. In merito si è espresso anche Derek Kolstad, sceneggiatore delle pellicole, spiegando come il quarto o, al massimo, il quinto, potrebbero essere i film giusti per il “pensionamento” di Wick. Nulla sembra ancora deciso dunque: “Riflettendo sulla carriera di Keanu Reeves, - ha dichiarato Kolstad – ha fatto ben pochi sequel. In ‘John Wick’ ha trovato qualcosa di molto speciale. Non so quanti film ci saranno ma credo che il piano, al momento, sia di realizzare il quarto e il quinto sequel”.