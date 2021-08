Wednesday, Luis Guzmán nel cast del live-action Netflix

Collider ha annunciato in esclusiva l’ingresso dell’attore portoricano nel cast della produzione che potrà contare sulla regia di Tim Burton , classe 1958.

Grande attesa da parte del pubblico per la serie televisiva basata su una delle famiglie più celebri, amate e iconiche del mondo dello spettacolo. Nelle scorse ore il magazine ha rivelato alcuni dettagli riguardanti la produzione che vedrà come protagonista la giovane Jenna Ortega , classe 2002, nel ruolo di Mercoledì.

Per quanto riguarda la produzione, la sceneggiatura è stata curata da Al Gough e Miles Millar , coinvolti anche nei ruoli di showrunner e produttori al fianco del regista.

Nessuna informazione in merito ai nomi degli attori presenti e all’eventuale inizio delle riprese, massimo riserbo anche sulla possibile data di distribuzione. A questo punto non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi.