Snowpiercer, annunciata la quarta stagione

Parallelamente, Deadline ha rilanciato il messaggio dell’attore aggiungendo anche informazioni sulla produzione. Infatti, il magazine ha comunicato l’arrivo nel cast di Archie Panjabi e Chelsea Harris , non ci sono invece notizie per quanto riguarda la possibile data di distribuzione.

Sam Linsky e Adrienne O’Riain, Co-head of scripted original programming per TBS, TNT e truTV, hanno dichiarato: “Tutte le nostre stagioni si imbarcano in un viaggio emozionante e inaspettato e gli eventi ben scritti continueranno a evolvere e a restare importanti per il pubblico. Siamo entusiasti di continuare a far correre il treno verso la quarta stagione”.