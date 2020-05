La serie è tratta da una graphic novel di Jacques Lob e Jean Michel Charlier, che nel 2013 aveva già ispirato l’omonimo film di Bong Joon-ho, il regista di Parasite (tra i produttori esecutivi). In onda dal 25 maggio, è la storia di un treno che ospita i pochi sopravvissuti in una Terra ormai congelata. E i vagoni sono divisi per classi sociali