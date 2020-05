Snowpiercer, ecco il nuovo trailer della serie Netflix

Tutto è pronto per l’arrivo di “Snowpiercer”, nuova serie Netflix, a partire dal 25 maggio 2020. Pochi giorni per una serie che promette di conquistare il pubblico, al punto da essere stata già rinnovata per una seconda stagione.

Gli episodi potranno essere apprezzati sul proprio decoder Sky Q, che consente la visione dell’app del noto servizio di streaming digitale. Per aumentare l’hype del pubblico, a pochi giorni dal caricamento della serie, è stato diffuso un intrigante trailer.

Nel video si vede un parallelismo tra gli stili di vita condotti in testa al treno e in coda. I privilegi delle classi più ricche stanno per scatenare una rivoluzione a bordo dei vagoni che rappresentano l’ultima speranza del genere umano.

Saranno caricati due episodi a settimana, per una serie che vanta un cast davvero intrigante:

Jennifer Connelly

Alison Wright

Susan Park

Iddo Goldberg

Mickey Sumner

Katie McGuinness

Lena Hall

Annalise Basso

Roberto Urbina

Sheila Vand

Haylin Fletcher

Rowan Blanchard

Lo showrunner del progetto è Graeme Manson, mentre Bong Joon-ho, regista del film del 2013 con Chris Evans, Tilda Swinton e John Hurt, è stato coinvolto come produttore esecutivo. In cabina di regia per la serie c’è invece James Hawes, noto per “Black Mirror”.